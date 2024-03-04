17-летняя студентка из Устьян неудачно угнала автомобиль

В ОМВД России «Устьянский» обратился житель поселка Кизема. Мужчина сообщил, что вечером припарковал автомобиль «Daewoo» у своего дома, а утром обнаружил, что его нет. Вскоре похищенную машину потерпевший нашел перевернутой на обочине дороги в 3 километрах от своего дома и сразу же позвонил в полицию.

В ходе работы следственно-оперативной группы по подозрению в совершении преступления была установлена 17-летняя местная жительница – студентка одного из учебных заведений.

По имеющейся информации, в ночное время девушка проходила мимо дома потерпевшего и увидела машину, у которой были открыты двери, а в замке зажигания находится ключ. Злоумышленница завела иномарку и отправилась кататься по поселку, однако не справилась с управлением, съехала в кювет, после чего бросила машину и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Установлено, что у подозреваемой нет права управления транспортными средствами.

Машина изъята и помещена на штраф-стоянку.