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В Сольвычегодске по горячим следам раскрыто "цыганское" преступление

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратился житель одной из местных деревень. По словам заявителя, он является владельцем нескольких лошадей и накануне приехал с ними в Сольвычегодск для участия в празднике, посвященном Дню города.

Днем он катал на своих лошадях гостей праздника, а переночевать остался у приятеля, живущего в частном доме. Утром потерпевший обнаружил пропажу конной амуниции, которую на ночь оставил на сиденье своего грузового автомобиля.  Двери машины на ночь были закрыты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 58-летний житель города Сольвычегодска. По имеющейся информации, рано утром, проезжая мимо дома на улице Заозерная, мужчина заметил машину, в которой лежала конная амуниция. Проникнув в салон, он забрал приглянувшиеся ему  узду и седелку, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание. 

Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.

 

24 июнь 11:56 | : Происшествия

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