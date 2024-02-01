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Валькирия из Поморья вступилась за честь супруга и зарезала знакомого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Приморского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 2 мая 2024 года в ночное время в квартире дома в городе Новодвинске в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемая нанесла смертельный удар ножом в область шеи ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 37-летнему хозяину жилища.  

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что ударила спящего потерпевшего ножом, так как он до этого ударил ее супруга, поэтому она опасалась, что хозяин квартиры продолжит совершать противоправные действия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с http://klublady.ru) 

03 май 10:47 | : Происшествия

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