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Пожар в Вельском округе унес жизнь пожилой женщины

10 октября 2024 года вечером в частном деревянном доме в деревне Надруческая Вельского района произошло возгорание. Дом уничтожен огнем полностью. После разбора завалов обнаружено тело 66-летней хозяйки жилища.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшей, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшей. 

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

11 октябрь 09:04 | : Происшествия

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