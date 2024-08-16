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Осенний пожар в Лешукони унес жизнь любителя выпить и покурить

7 сентября 2024 года днем в трехквартирном деревянном доме в деревне Кеба Лешуконского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в одной из квартир обнаружено тело 58-летнего хозяина жилища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при курении, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 

 По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

10 сентябрь 08:56 | : Происшествия

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