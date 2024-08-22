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Житель Новодвинска совершил святотатство

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Новодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). 

Следствием и судом установлено, что 13 июля 2024 года днем осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в помещение церкви в городе Новодвинске и, угрожая ножом, потребовал у работницы церковной лавки денежные средства. Получив отказ, он попытался проникнуть за прилавок церковной лавки, а когда женщина стала его отталкивать, причинил ей ножевое ранение предплечья. По вызову очевидца на место происшествия оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии и обезоружил осужденного. 

На стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что суд учел при назначении наказания.

Приговором Новодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

19 сентябрь 16:39 | : Происшествия

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