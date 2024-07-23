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Житель Новодвинска учинил разбой в церковной лавке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя города Новодвинска  в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). 

Следствием установлено, что 13 июля 2024 года днем обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в помещение церкви в городе Новодвинске и, угрожая ножом, потребовал у работницы церковной лавки денежные средства. Получив отказ, он попытался проникнуть за прилавок церковной лавки, а когда женщина стала его отталкивать, причинил ей ножевое ранение предплечья. По вызову очевидца на место происшествия оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии и обезоружил обвиняемого. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и на период следствия избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.  

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину признал и пояснил, что,  будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в церковь, чтобы завладеть деньгами. В камуфлированном костюме и закрывающей лицо маске черного цвета он, угрожая приготовленным ножом, потребовал передать ему деньги. Женщина сказала, что нужно подождать, когда привезут деньги, поэтому он решил зайти и поискать их за прилавком. Женщина стала его выталкивать, поэтому он ударил ее ножом, затем воткнул нож в прилавок и стал ждать, когда привезут деньги, но прибыли сотрудники Росгвардии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Приморским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

27 август 12:04 | : Происшествия

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