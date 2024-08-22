Новодвинский крадун попался на угоне байка

В конце августа в дежурную часть МО МВД России «Новодвинский» с заявлением о краже велосипеда обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на ночь оставила его в подъезде, а утром двухколесного транспортного средства на месте не оказалось. Байк был пристегнут специальным противоугонным тросом. Сумма причиненного ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника, и задержали его. Им оказался нигде не работающий 47-летний новодвинец. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По информации оперативников, злоумышленник находился в гостях у друга. Спускаясь по лестнице на улицу он увидел велосипед. Повредив руками тонкий противоугонный тросик, мужчина забрал байк и уехал на нем домой.

В ходе дальнейшей работы установлена причастность задержанного к совершению еще одного преступления. 29 августа, находясь в своей квартире, расположенной в доме по улице 50-летие Октября, он похитил мобильный телефон, который после застолья оставила малознакомая женщина.

Все похищенное злоумышленник сдал в залоговый центр. В настоящее время велосипед и смартфон изъяты и вскоре будут переданы владельцам.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.