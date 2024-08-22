Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новодвинский крадун попался на угоне байка

В конце августа в дежурную часть МО МВД России «Новодвинский» с заявлением о краже велосипеда обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на ночь оставила его в подъезде, а утром двухколесного транспортного средства на месте не оказалось. Байк был пристегнут специальным противоугонным тросом. Сумма причиненного ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника, и задержали его. Им оказался нигде не работающий 47-летний новодвинец. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По информации оперативников, злоумышленник находился в гостях у друга. Спускаясь по лестнице на улицу он увидел велосипед. Повредив руками тонкий противоугонный тросик, мужчина забрал байк и уехал на нем домой.

В ходе дальнейшей работы установлена причастность задержанного к совершению еще одного преступления. 29 августа, находясь в своей квартире, расположенной в доме по улице 50-летие Октября, он похитил мобильный телефон, который после застолья оставила малознакомая женщина.

Все похищенное злоумышленник сдал в залоговый центр. В настоящее время велосипед и смартфон изъяты и вскоре будут переданы владельцам.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

19 сентябрь 09:36 | : Происшествия

Главные новости


Утраченные памятники Поморья. Проездная башня Николо-Корельского монастыря
Приметы осени. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (222)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20