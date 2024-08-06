Житель Холмогор неосторожно убил отца дверью

Прокурором Холмогорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя дер. Заболотье, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия обвиняемый в ночное время 23.06.2024, находясь в жилом доме, испытывая к отцу личные неприязненные отношения, возникшие в ходе совместного распития спиртных напитков во время празднования своего дня рождения из-за высказанных оскорблений, нанес ему несколько ударов рукой по голове.

После того, как отец сел на ступени у входа на поветь, сын, желая покинуть дом, с силой распахнул входную дверь и неосторожно ударил ею по голове отца, усугубляя предыдущее физическое воздействие. На утро 24.06.2024 от полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://gamebomb.ru)