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В Новодвинске будущие туристы налетели на мошенницу

В августе в межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» поступило несколько заявлений от граждан. Все они приобрели туристические путевки у индивидуального предпринимателя Воробьевой (Лешуковой), однако в назначенное время уехать на отдых не смогли. Причем многие понимали, что долгожданный отпуск не состоится, только в день вылета. Не были возвращены и внесенные за путевки денежные средства. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила порядка 800 тысяч рублей.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель в нарушение условий заключенных с заказчиками договоров о реализации туристического продукта, путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств, полученных в счет оплаты туристических услуг.

Следственным отделом МО МВД России «Новодвинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время расследование продолжается.

Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от действий данного индивидуального предпринимателя, обратиться в полицию по адресу г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 11. или по телефону 8 (81852) 4-20-02, 5-01-22.

(коллаж с https://onlinevologda.ru

 

06 сентябрь 11:33 | : Происшествия

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