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На погрузке пиломатериалов в Вельске погиб рабочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению 52-летнего мужчины, проживающего в городе Вельске, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), установлено, что в действиях директора коммерческой организации усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что директор коммерческой организации, которая, в том числе занималась транспортировкой древесины, допустил 46-летнего мужчину к работе в должности разнорабочего к погрузочным работам на площадке в городе Вельске на их оборудовании и под контролем работодателя. 13 февраля 2024 года разнорабочий, не проходя обучения и не зная, что нахождение людей в зоне перемещения груза категорически запрещено, зашел в контейнер и стал участвовать в погрузочным работах, проводимых ранее осужденным 52-летним мужчиной. Последний, управляя вилочным автопогрузчиком, осуществляя разгрузку пиломатериалов с погрузочной площадки в контейнер, поправляя неровно уложенную верхнюю упаковку с пиломатериалами, расположил ее неравномерно на вилах автопогрузчика, и продолжил движение с грузом вперед. Незакреплённый груз упал на разнорабочего, который, в нарушение правил, находился в контейнере. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 52-летний мужчина, управлявший автопогрузчиком, ранее предстал перед судом и осужден к 1 году принудительных работ за нарушение правил безопасности, повлекшее не неосторожности смерть разнорабочего.

Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. 

21 май 08:56 | : Происшествия

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