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Организаторы подпольного казино на юге Поморья отделались условными сроками

Архангельским областным судом оставлен без изменения приговор Котласского городского суда от 06.10.2022, которым восемь жителей области возрастом от 30 до 47 лет осуждены по ч. 3 ст. 1712 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне игорной зоны, совершенные организованной группой). 

Осужденным назначены условные сроки лишения свободы от 2 до 4 лет, а также двое из них дополнительно подвергнуты штрафам в сумме 500 000 рублей каждый. 

Суд установил, что осужденные с 11.10.2018 по 15.10.2020 с целью извлечения постоянного дохода объединились в преступную группу, распределили обязанности и, применяя всевозможные меры конспирации, незаконно организовали и проводили в г. Котласе и г. Коряжме Архангельской области азартные игры в специально подготовленных для этого помещениях, работавших в закрытом режиме, а также оснащенных как игровыми автоматами, так и компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которых посетители играли на деньги.

Незаконная игорная деятельность осуществлялась до момента ее пресечения сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.  

Апелляционные жалобы осужденных и их защитников с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(фото с https://rusargument.ru/88955) 

25 январь 09:04 | : Происшествия

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