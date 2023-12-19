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Группа хитрованов пыталась вернуть в Поморье игорный бизнес

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 11 жителям областного центра и города Новодвинска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет» и средств связи, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с 2019 по октябрь 2021 года осужденные, объединившись в устойчивую организованную группу, сплоченную единым умыслом и желанием заниматься противоправной деятельностью, арендовали помещения в домах по улице Советов в городе Новодвинске и по улице Воскресенская в городе Архангельске, в которых незаконно организовали и проводили  азартные игры с использованием специально приобретенного игрового оборудования, подключенного к сети Интернет, в результате чего  извлечен доход за указанный период в сумме более 14 миллионов рублей. 

Благодаря совместной работе сотрудников регионального  Следственного управления СКР и УМВД России по Архангельской области, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области противозаконная деятельность организованной группы пресечена. 

Организатор преступной деятельности фактически проживал в городе Краснодаре и осуществлял руководство дистанционно, а остальные участники организованной группы, выполнявшие роли администраторов игорных заведений, регулярно перечисляли ему вырученные денежные средства. Организатора задержали в частном доме в городе Краснодаре сотрудники УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия большинство обвиняемых признали свою вину.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска  двум участникам группы назначено наказание в виде реального лишения свободы, остальным- лишение свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

05 март 08:54 | : Происшествия

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