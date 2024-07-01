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Архангельский пройдоха украл телевизор и спрятал его в кустах

В отдел полиции «Левобережный» УМВД России по г. Архангельску обратился водитель маркетплейса. Мужчина рассказал, что в настоящий момент занимается разгрузкой товара на пункте выдачи. Несколько минут назад, когда он заносил партию вещей в помещение, оставив открытым кузов автомобиля, неизвестный похитил из машины плазменный телевизор. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.
Водитель заметил, в какую сторону побежал злоумышленник. Эту информацию он передал стражам порядка.
Вскоре похищенный телевизор сотрудники уголовного розыска нашли в кустах недалеко от строительной площадки. Оперативники направились на объект, чтобы опросить работников. Увидев полицейских, один из разнорабочих начал заметно нервничать, а после и вовсе поспешил удалиться, побежав за гаражи. Подозреваемого стражи порядка задержали в кустах, где он прятался.
Злоумышленником оказался 43-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Он пояснил, что во время перерыва на работе заметил водителя, который разгружал товар. Полагая, что пропажу одной коробки никто сразу не заметит, решил похитить телевизор. По пути спрятал его в кустах, надеясь забрать вечером. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание до двух лет лишения свободы.


17 август 13:29 | : Происшествия

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