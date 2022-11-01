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Ночной дожор. Два архангелогороца совершили налет на круглосуточную кулинарию

Ночью в полицию Архангельска от продавца круглосуточной кулинарии, расположенной на Ленинградском проспекте, поступило сообщение о разбое. Работница торговой точки рассказала, что в помещение ворвался неизвестный в маске. Предметом, похожим на молоток, он несколько раз ударил её, похитил из кассы порядка 10 тысяч рублей, после чего скрылся.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. При обследовании кулинарии стражи правопорядка обнаружили оставленный злоумышленником предмет, которым он орудовал.

Установлено, что налётчик действовал с сообщником: пока он похищал деньги из кассы, тот подстраховывал его у входа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного УМВД и УМВД России по городу Архангельску при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемых в разбое. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления местные жители 1978 и 1985 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

29 ноябрь 15:36 | : Происшествия

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