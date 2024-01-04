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Банда грабителей из Архангельской области выбрала своей жертвой "Почту России"

Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда от 15.04.2024, которым осуждены четверо жителей г. Котласа по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере с незаконным проникновением в помещение), и по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в помещение).

Как установлено судом осужденные в августе 2022 года группой лиц по предварительному сговору совершили хищение принадлежащих АО «Почта России» денежных средств в сумме более 400 тыс. рублей из отделения почтовой связи в с. Вилегодск Вилегодского района.

Они же с сентября по декабрь 2022 года в составе организованной группы совершили кражи принадлежащих тому же акционерному обществу денежных средств в сумме более 2 млн рублей из отделений почтовой связи на территории населенных пунктов Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

Злоумышленниками совершено 7 преступлений, каждый раз они проникали в отделения связи путем взлома дверей либо выставления оконных блоков.

Приговором суда, в зависимости от роли и участия каждого, по совокупности преступлений трем осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 9 лет 2 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, одному – 1 год 6 месяцев принудительных работ.

В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда приговор оставила без изменения, а жалобы осужденных и их защитников с доводами о суровости наказания – без удовлетворения.      

02 июль 10:58 | : Происшествия

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