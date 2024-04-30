В Поморье открылся сезон велосипедокрада

Так, жительница Архангельска оставила свой байк у дома на улице Галушина, предварительно пристегнув его противоугонным устройством. Однако злоумышленнику удалось повредить трос и похитить транспортное средство.

Еще одна архангелогородка лишилась своего велосипеда, оставив его в подъезде дома. Противоугонное устройство также оказалось ненадежным. Байк был украден.

Житель Северодвинска, хранивший свой велосипед, стоимостью порядка 20 тысяч рублей, не пристёгнутым в подъезде, после непродолжительного отъезда не обнаружил его на прежнем месте.

Сотрудники полиции ведут поиск похищенного, а также лиц, причастных к совершению преступлений.

Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества! В период велосезона не следует оставлять двухколесные транспортные средства в местах общего доступа. Если возникла необходимость на непродолжительное время оставить велосипед в местах общего пользования или на улице, используйте надежное противоугонное устройство.