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В Архангельске стропальщики безудержно воровали пиломатериалы

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными троих жителей областного центра  по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере ).

Установлено, что осужденные, являясь стропальщиками ЗАО «Лесозавод № 25», имея доступ к производимым пиломатериалам, в период с 1 марта 2021 года по 30 сентября 2021 года, находясь на предприятии, с целью сбыта и получения прибыли, похитили пиломатериалы общей стоимостью 663 тыс. рублей.

Для совершения хищения      они воспользовались услугами водителей служебного грузового автотранспорта, предоставленного лесозаводом, не осведомленных об их преступных намерениях. 

Вину в совершении преступления осужденные признали частично. 

Приговором суда одному из них назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 7 месяцев с удержанием 10 % в доход государства, двум другим осужденным –в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10 % в доход государства. 

Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденных причинённого предприятию ущерба.

06 август 10:38 | : Происшествия

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