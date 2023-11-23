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День рождения в Коряжме закончилось поножовщиной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя города Коряжмы в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 23 октября 2023 года вечером в общем коридоре коммунальной квартиры в городе Коряжме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес не менее 4 ударов ножом в область подбородка и голени 41-летнему знакомому. Пострадавший остался жив благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что по месту проживания отмечал день рождения. Один из гостей вел себя вызывающе, поэтому между ними произошел словесный конфликт, который в общем коридоре перерос в драку. Разозлившись на гостя, он нанес тому несколько ударов ножом, затем их разняли знакомые и вызвали скорую медицинскую помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

(фото с https://gtrk-kostroma.ru) 

01 февраль 09:16 | : Происшествия

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