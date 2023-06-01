В Архангельской области обнаружены тела еще двух утопленников

В выходные водолазы службы спасения в полое реки Северная Двина обнаружили тело 18-летнего жителя Верхнетоемского района, который 3 августа 2023 года вечером утонул при купании в указанной реке рядом с насыпью, соединяющей село Верхняя Тойма и островную территорию.

Также в реке Северная Двина обнаружено тело 47-летнего жителя Холмогорского района, который 30 июля 2023 года во время рыбалки у деревни Пукшеньга находился в лодке без спасательного жилета, выпал из лодки и утонул.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.