В Архангельске сотрудники ППС задержали человека с порошком и трубочкой

В ночное время в округе Майская Горка сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Архангельску был остановлен 49-летний мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения.

У него был обнаружен и изъят бумажный сверток с порошкообразным веществом, а в сумке найдена пластиковая трубка с аналогичным содержимым.

Согласно заключению специалиста экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое признано наркотическим средством в значительном размере.

В отношении архангелогородца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ведется следствие.