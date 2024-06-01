В Архангельской области разыскивается Ольга Черкасова (Шотт)

Следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшей Черкасовой (Шотт) Ольги Евгеньевны, 1972 года рождения.

Установлено, что с 24 июня 2024 года жительница поселка Обозерский Плесецкого района перестала выходить на связь, до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Есть основания полагать, что на момент безвестного исчезновения была одета: в костюм и кроссовки светлого цвета, разноцветный шарф, с собой черный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по ЗАТО город Мирный по номеру телефона приемной: 8(81832) 7-13-08, телефон отдела полиции: (81832)7-10-82 или 112.



