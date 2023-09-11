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Полиция просит помощи в розыске архангелогородки Ирины Пикулевой

Следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшей жительницы областного центра Пикулевой Ирины Олеговны, 04.11.1986 года рождения. 

Ирина Пикулева, проживающая на улице Никитова в городе Архангельске, с 9 августа 2023 года перестала выходить на связь. 

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по округу Варавино- Фактория города Архангельска по номеру телефона приемной: 8(8182) 68-01-50, телефон отдела полиции: (8182) 68-71-24, 8-999-090-51-32 или 02.

 

13 октябрь 11:33 | : Происшествия

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