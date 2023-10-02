Аферист под личиной крупного московского чиновника "обувал" архангелогородцев

Мошенники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии людей, убеждают граждан совершать те или иные действия в своих корыстных интересах.

На этот раз мошенникам удалось выманить у двух жителей города Архангельска денежные средства на сумму свыше 9 млн рублей.

Так, в конце октября 2023 года неизвестное лицо посредством приложения для обмена сообщениями «Телеграмм» позвонило на мобильный телефон сотруднику одного из учреждений города Архангельска, представившись высокопоставленным чиновником министерства Российской Федерации, и сообщило, что у него в подразделении серьезные финансовые проблемы, которые необходимо решить с сотрудниками правоохранительных органов, при этом продиктовало фамилии сотрудников, которые с ним свяжутся по телефону.

Затем через указанное приложение ему вновь позвонил неустановленный мужчина и представился сотрудником ФСБ, назвал фамилию, которую ему продиктовали ранее. В ходе разговора злоумышленник рассказал биографию потерпевшего, вплоть до того какое учебное заведение он окончил, в результате у потерпевшего не осталось сомнении, что с ним разговаривает сотрудник ФСБ.

Доверившись мошеннику, мужчина сообщил о своих личных накоплениях и счетах в банках.

Тогда злоумышленник пояснил потерпевшему, что он и его сотрудники попали в поле зрение преступников, для предотвращения хищения денег со счетов и оформления кредитов от его имени третьими лицами необходимо понизить кредитный потенциал, с этой целью следует оформить кредиты в банках и перевести кредитные и личные сбережения на «безопасные» счета.

Звонивший убедил мужчину при оформлении кредитных договоров не сообщать сотрудникам банкам об их разговоре.

В течение недели потерпевший по указанию злоумышленника оформил кредиты в различных банках города Архангельска на общую сумму свыше 7 млн рублей и в последующем перевёл кредитные деньги и личные сбережения на сумму 1,5 млн рублей на «безопасные» счета, которые ему сообщил мошенник.

В продолжении своих преступных намерений злоумышленник убедил мужчину в том, что и у его коллеги преступники пытаются похитить деньги со счетов. Он, в свою очередь, убедил коллегу поговорить со звонившим сотрудником ФСБ и предотвратить преступление. После чего по аналогичной схеме злоумышленник обманул коллегу потерпевшего, который оформил на себя кредит в банке на сумму 1 млн рублей и перевел на «безопасный» счёт, продиктованный мошенником.

Когда потерпевший узнал, что из министерства ему не звонили, он понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию.

По указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Прокуратура области призывает граждан не верить мошенникам, так как сотрудники государственных структур не используют в своей служебной деятельности приложения для обмена сообщениями (например, «Телеграмм», «Ватсап», «Вайбер» и т.д.).