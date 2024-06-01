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Бухой вельчанин 4 раза ударил ножом негостеприимную родственницу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 15 марта 2024 года утром в частном доме в поселке Усть-Шоноша Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личный неприязненных отношений, причинил не менее четырех ножевых ранения 38-летней местной жительнице, оказавшейся его дальней родственницей.  Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшая осталась жива.

Потерпевшая пояснила следователю, что обвиняемый у них в гостях употреблял спиртные напитки. После того, как ее сожитель лег спать, она стала обвиняемого отправлять домой, но тот отказывался уходить и ударил ее ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

(фото с https://novostivolgograda.ru)

27 июнь 08:55 | : Происшествия

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