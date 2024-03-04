Житель Устьянского района утопил убитого им знакомого в ручье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступления против личности и собственности жителя поселка Костылево Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 30 марта 2024 года обвиняемый, находясь в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома в поселке Костылево Устьянского района, после совместного распития спиртных напитков, в ходе конфликта и возникших личных неприязненных отношений нанес знакомому три удара рукой по голове, после чего взял топор и нанес им потерпевшему два удара по голове, а затем оттащил мужчину к ручью, где утопил.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.