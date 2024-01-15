Жестокий негодяй из Архангельска обманул женщину на 2.7 млн рублей

В очередной раз телефонным мошенникам удалось выманить у доверчивой жительницы г. Архангельска денежные средства на общую сумму около 2,7 млн рублей.

Неизвестный действовал по стандартной мошеннической схеме, жертвой которой стала женщина 1984 года рождения.

Злоумышленник связывался с потерпевшей с 6 по 14 февраля текущего года. Действуя под видом сотрудника Федеральной службы безопасности, он сообщил, что неизвестные пытаются похитить денежные средства со счетов женщины. Под мнимым предлогом предотвращения этих действий, мошенник убедил потерпевшую в течение недели оформить 6 кредитов в разных банках на 2,5 млн рублей, а также взять в долг у знакомых 125 тыс. рублей и потратить собственные накопления в размере 75 тыс. рублей. Все денежные средства в последующем переведены преступнику.

Поняв, что ее обманули, в полицию пострадавшая обратилась только 15.02.2024. Ранее женщина слышала о подобных схемах обмана, однако, поддавшись эмоциям, забыла о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцу, согласилась следовать его дальнейшим указаниям.

Мошенник множество раз звонил потерпевшей, контролируя ее действия. При этом неизвестный убедил ее оставить происходящее в тайне от родственников, банков и правоохранительных органов до тех пор, пока не совершит перевод денежных средств. По указанию преступника на вопросы работников банка о целях кредитов женщина отвечала, что деньги нужны на ремонт квартиры.

Получив заемные средства и взятые в долг деньги, женщина перевела их вместе со своими средствами с помощью банкоматов на указанные мошенником банковские счета. Разумеется, деньги ей не вернулись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ведется следствие.