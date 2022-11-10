Архангельские полицейские накрыли очередной наркопритон

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску по подозрению в организации наркопритона задержаны нигде не работающие мужчина 1974 и женщина 1998 годов рождения. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По имеющейся информации, подозреваемые предоставляли определенному кругу лиц свою квартиру, расположенную на территории округа Майская Горка областного центра, для употребления запрещенных веществ. За данную услугу в качестве вознаграждения они получали – денежные средства и продукты питания.
В ходе личного досмотра у подозреваемых было обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Согласно результатам исследования, проведенного сотрудниками Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, оно является наркотическим средством в крупном размере. Также у злоумышленников обнаружены приспособления для изготовления и употребления запрещенных веществ, пластиковый контейнер и полимерные пакеты со следами порошка белого цвета, электронные весы.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств группой лиц по предварительному сговору) и частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и до 10 лет соответственно.
Ведется следствие.