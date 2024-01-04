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Дело организатора заказных убийств в Архангельске из 2005 года передается в суд

И. о. первого заместителя прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения покушения на убийство шести лиц общеопасным способом).

Летом 2005 года обвиняемый совместно с иным лицом, входящим в криминальные структуры г. Архангельска, организовал устранение предпринимателя из-за возникших между ними разногласий в вопросах ведения бизнеса. С этой целью участниками преступной группы было приобретено взрывное устройство – реактивный пехотный огнемёт, подобраны исполнитель и пособник. 

В октябре 2005 года в окно офиса, располагавшегося в доме № 66 на улице Дачная в г. Архангельске, в котором находились шесть человек, исполнителем преступления был произведен выстрел, но находившиеся в офисе лица не пострадали, поскольку непосредственно перед выстрелом покинули кабинет, а взрывом повреждено и уничтожено имущество в этом помещении. 

Благодаря совместной работе следователей и оперативных служб причастность к совершению преступления обвиняемого, длительное время проживавшего и работавшего за границей, установлена, он был задержан в аэропорту г. Москвы и заключен под стражу.

Ранее прокуратурой области направлены в суд четыре уголовных дела в отношении двух организаторов, исполнителя и пособника данного преступления. В отношении трех из них вынесены обвинительные приговоры в 2022 и 2024 г., которые вступили в законную силу. 

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

07 июнь 09:01 | : Происшествия

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