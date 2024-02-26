Знаменитый архангельский киллер Горяшин получил 21 год и 6 месяцев колонии

Сегодня приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска 49-летний житель г. Архангельска Алексей Горяшин осужден по ч. 6 ст. 17, п. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (пособничество убийству 2-х лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пунктом «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения покушения на убийство из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения покушения на убийство двух лиц, общеопасным способом, по найму), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения покушения на убийство шести лиц, общеопасным способом), ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения убийства по найму).

С осужденным на стадии следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по результатам исполнения которого раскрыта серия «заказных» убийств, совершенных в период с 1996 по 2005 годы.

Так, приговором установлено, что осужденный в 1996 году, являясь членом одной из преступных группировок г. Архангельска, оказал содействие в совершении заказного убийства двух лиц, для чего подыскал пособника преступления, который должен был доставить и увезти с места преступления киллеров, и организовал их встречу, в результате чего в середине октября 1996 года в подъезде д. № 91 по пр. Обводный канал в г. Архангельске, двоих мужчин расстреляли из автоматического оружия.

В 2000 году осужденный при помощи своего брата – исполнителя и иного лица – водителя (оба привлечены к уголовной ответственности), покушался на убийство директора одной из фирм, занимавшейся поставками леса, по мнению осужденного, утаившего от членов преступной группы часть прибыли. Попытка убийства состоялась 12.03.2000 в подъезде д. № 181 по пр. Ломоносова в г. Архангельске, где исполнитель, выстрелив из пистолета, изготовленного самодельным способом, и попав в спину потерпевшего, из-за недостатков конструкции оружия повторных, в том числе «контрольного», выстрелов произвести не смог и скрылся, в связи с чем, а также ввиду оказания медицинской помощи смерть потерпевшего не наступила.

В июне 2003 года обвиняемый в связи с разногласиями в бизнесе со своим партнером спланировал его убийство. Для этого он приобрел взрывное устройство, а привести его в действие поручил своему другу за 500 долларов США. В утреннее время 24.06.2003 у подъезда д. № 86 по пр. Никольскому в г. Архангельске, когда там находились потерпевший и его охранник, исполнитель привел в действие взрывное устройство. Однако убийство не состоялось, поскольку на пути взрывной волны находился металлический забор клумбы.

Убийство одного из этих лиц осужденным повторно спланировано и доведено до конца в марте 2004 года. Исполнителем преступления выступил тот же друг, а пособником – брат осужденного. У одного из домов по пр. Никольскому в городе Архангельске, потерпевшего застрелили в автомашине.

Помимо этого, летом 2005 года осужденный организовал устранение предпринимателя, с которым возникли разногласия при ведении бизнеса. Для этих целей он обратился за помощью к лидеру одной из преступных группировок, которым было предоставлено взрывное устройство – реактивный пехотный огнемёт «РПО-А» и исполнитель. В октябре 2005 года в окно офиса в доме № 66 по ул. Дачная в г. Архангельске, где помимо предпринимателя находилось еще пять лиц, исполнителем преступления произведен выстрел. В результате взрыва повреждено и уничтожено имущество в офисе, а находившиеся там лица не пострадали, поскольку перед выстрелом покинули кабинет. Кроме осужденного за это преступление ранее осуждены трое участников, еще в отношении одного ведется следствие.

Приговором виновному в соответствии с позицией государственного обвинителя по совокупности преступлений назначено наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Удовлетворено исковое заявление потерпевшего о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, на сумму 800 тысяч рублей.

Государственное обвинение по делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством заместителя прокурора области Артема Шибакова.

Уголовное дело расследовано отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО.