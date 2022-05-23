Отзывчивая девушка из банка спасла деньги архангелогородца

В полицию Архангельска обратился 28-летний горожанин. По словам заявителя, накануне утром ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одного из правоохранительных ведомств, сообщил, что произошла массовая утечка данных, в результате которой сейчас на имя архангелогородца мошенники пытаются оформить несколько кредитов. Для предотвращения действий аферистов молодому человеку посоветовали взять в банке заем, чтобы самому исчерпать кредитный лимит.
Данную информацию подтвердил и подключившийся к общению «сотрудник банка». Для того, чтобы окончательно развеять сомнения жителя Архангельска, в мессенджере собеседники прислали ему фотографии своих служебных удостоверений. Последним аргументом стали угрозы в адрес молодого человека о привлечении его к уголовной ответственности из-за отказа в помощи по разоблачению мошенников.
Испугавшись, молодой человек выполнил все инструкции звонивших. В одном из банков он оформил кредит, обналичил денежные средства и перевел почти 730 тысяч рублей на указанный ему номер банковского счета.
На следующее утро незнакомцы позвонили вновь: мол, зафиксирована повторная попытка взять на его имя кредит. Следуя инструкциям, архангелогородец оформил в очередном банке кредит на сумму более 900 тысяч рублей и обналичил его. Практически сразу с ним связалась настоящий оператор банка и поинтересовалась, зачем клиент, только что оформивший крупный кредит, снимает всю сумму? Задавая наводящие вопросы, она рассказала архангелогородцу о различных способах мошенничеств, в том числе от имени якобы сотрудников правоохранительных органов.
Поняв, что до этого времени с ним общались телефонные аферисты, архангелогородец обратился в полицию.
Разговаривая с сотрудниками полиции, молодой человек признался, что все два дня злоумышленники непрерывно держали его на связи. Мошенники просили не отключаться, даже когда он общался с сотрудниками банка. Давали подробные инструкции кому и что отвечать. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности запретили ему говорить о происходящем даже самым близким людям.
По факту мошенничества проводится проверка.
Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям региона о необходимости критично относиться к любой информации, поступающей по телефону! Помните, ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банков не звонят гражданам и не сообщают о проблемах с их денежными средствами, находящимися на банковских счетах. Не оформляйте кредиты по указанию посторонних людей! В случае поступления таких звонков необходимо сразу прекратить разговор и позвонить в дежурную часть полиции либо на «горячую линию» банка!