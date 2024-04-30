Архангельскому киллеру, скрывавшемуся 19 лет, предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение уроженцу Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, пп. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство шести лиц, совершённого общеопасным способом).

Следствием установлено, что обвиняемый был в числе организаторов покушения на убийство депутата Приморского района, занимавшегося предпринимательской деятельностью Алексея Пеункова. Согласно разработанного плана 4 октября 2005 года исполнитель, действуя с целью физического устранения Пеункова, произвел выстрел из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в оконный проем офисного помещения, расположенного по улице Дачная в городе Архангельске. По счастливой случайности никто не пострадал, так как Пеунков и пятеро его знакомых в указанный момент перешли в другое помещение своего офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки.

Несмотря на то, что длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, Следственным комитетом Российской Федерации продолжается планомерная работа по раскрытию преступлений «прошлых лет», по которым лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены. Заместителем Председателя СК России Александром Клаусом создана межрегиональная следственная группа, в результате работы которой удалось установить организаторов и непосредственных исполнителей указанного преступления, последние ранее предстали перед судом и осуждены к длительному лишению свободы.

Один из организаторов заказных преступлений против личности, совершенных в областном центре в прошлые годы, включая покушение на убийство Пеункова, осужден в марте текущего года (https://arh.sledcom.ru/news/item/1871087/). В рамках расследования указанного уголовного дела установлена причастность к организации заказного убийства Пеункова и вышеуказанного фигуранта, который скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Его задержали в феврале

2024 года в международном аэропорту в городе Москве.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.