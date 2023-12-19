Раскрыта личность организатора попытки убийства криминального депутата Пеункова

Расследование преступлений прошлых лет является приоритетным направлением деятельности следственных органов, при этом о реализации принципа неотвратимости наказания и восстановлении социальной справедливости можно говорить лишь при привлечении к ответственности всех соучастников преступления.

Во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных на ранее состоявшихся совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, по одному из таких дел спланирован и грамотно проведен комплекс дополнительных следственно-оперативных мероприятий.

Благодаря работе Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу установлена причастность к заказным преступлениям против личности, совершенным в прошлые годы, ранее судимого за преступления против личности 49-летнего жителя областного центра Алексея Горяшина, который в настоящее время отбывает наказание за организацию убийства предпринимателя Константина Быкова. В ходе передела организованными преступными группами сфер влияния в регионе он выступил организатором четырех убийств и покушений на убийства, а также пособником в одном убийстве.

Так, обвиняемый способствовал совершению убийства двух мужчин, которых 17 октября 1996 года расстреляли в доме № 91 по проспекту Обводный канал в городе Архангельске с чердачного помещения из пистолета-пулемета «АГРАМ 2000» с глушителем.

Он же выступил организатором покушения на убийство директора коммерческой организации. 12 марта 2000 года в подъезде дома № 181 по проспекту Ломоносова в городе Архангельске в вышедшего из лифта потерпевшего стреляли, причинив тяжкий вред его здоровью. Через два года этого же потерпевшего застрелили перед входом в его офис.

25 июня 2003 года обвиняемый организовал покушение на убийство одного из «авторитетов» преступного мира города Архангельска, которого планировали подорвать с помощью самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, заложенного у подъезда его дома № 86 по проспекту Никольскому в городе Архангельске. Ввиду находившейся на пути взрывной волны искусственной преграде пострадавший и его охранник остались живы.

14 марта 2004 года при его участии было организовано убийство этого же «авторитета», тело которого с огнестрельными ранениями головы и шеи обнаружили в салоне его автомобиля.

Обвиняемый был и в числе организаторов покушения на убийство депутата Приморского района- предпринимателя Алексея Пеункова (в настоящее время отбывает длительный срок заключения). Согласно разработанному плану 4 октября 2005 года с целью физического устранения исполнитель, который год назад осужден за исполнение этого преступления к длительному лишению свободы, произвел выстрел из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в оконный проем офисного помещения, расположенного по улице Дачная в городе Архангельске. По счастливой случайности никто не пострадал, так как Пеунков и пятеро его знакомых в указанный момент перешли в другое помещение своего офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки.

В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания.

Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.