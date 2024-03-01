Насильник из Онеги добавил к своему "портфолио" дискредитацию армии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 65-летнего жителя города Онеги в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние).

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи привлеченным к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, весной 2023 года разместил на своей странице в социальной сети собственноручно написанные текстовые информационные материалы, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Архангельской области после обращения граждан в органы полиции об обнаруженных в сети Интернет дискредитирующих материалах.

В настоящее время обвиняемый находится в местах лишения свободы, так как осужден приговором Онежского городского суда к 10 годам лишения свободы за совершение в июне 2023 года, то есть уже после распространения дискредитирующих материалов, иных насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетнего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.