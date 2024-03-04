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Иностранный гражданин пытался сколотить в Вельском округе наркобанду

В Вельском районе сотрудниками полиции задержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении наркопреступлений

 В конце апреля сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вельскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей, у которых оперативники изъяли наркотические средства.

 Первый подозреваемый – 37-летний вельчанин – передвигался на автомобиле ВАЗ-2112. Машина была остановлена стражами порядка, а водитель доставлен в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него обнаружили сверток с неизвестным веществом голубого цвета. Аналогичное средство было изъято у второго жителя Вельска – 36-летнего нигде не работающего гражданина.

 Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что данное вещество является синтетическим наркотиком.

 В ходе дальнейшей работы сотрудниками органов внутренних дел была получена информация, что оба задержанных приобрели запрещенный товар у одного и того же мужчины. Личность предполагаемого сбытчика установили. Им оказался иностранный гражданин 1987 года рождения, прибывший на территорию Российской Федерации по гостевой визе.

04 май 10:58 | : Происшествия

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