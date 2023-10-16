В Северодвинске мужская разборка в общежитии закончилась смертью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 26-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 16 апреля 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии коридорного типа по улице Макаренко в городе Северодвинске, заподозрил 50-летнего мужчину в краже его вещей и на почве личных неприязненных отношений нанес тому не менее 12 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученной в результате избиения сочетанной травмы тела пострадавший скончался через несколько дней в медицинском учреждении скончался

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что 16 апреля 2023 года в ночное время он находился в состоянии алкогольного опьянения, у него разрядился телефон, поэтому он пошел к своей знакомой в общежитие коридорного типа по улице Макаренко в городе Северодвинске и уснул в общем коридоре. Когда проснулся, обнаружил пропажу кроссовок, электронной сигареты, банковской карты и денег. Решил, что вещи украл сосед знакомой, поэтому зашел к тому в комнату. В комнате спящего соседа обнаружил свои кроссовки и банковскую карту. Мужчина отказался говорить, где деньги и сигарета, так как якобы ничего не брал, поэтому он разозлился и нанес тому несколько ударов руками и ногами по телу, забрал свои вещи и покинул чужое жилище.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.