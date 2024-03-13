Обитателю мусорной свалки в Архангельске вынесен приговор за убийство подруги

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя Приморского района виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Суд установил, что 43-летний мужчина 28.06.2023 на территории, прилегающей к полигону твердых бытовых отходов в районе Окружного шоссе г. Архангельска, испытывая личные неприязненные отношения к своей сожительнице, обусловленные произошедшим непосредственно перед этим конфликтом, в связи с допущенными ею высказываниями в его адрес грубой нецензурной брани, нанес руками и ногами в обуви не менее сорока ударов по голове, телу и конечностям. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Приговором суда злоумышленнику определено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.