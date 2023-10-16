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В Архангельской области расследовано деревенское наемное убийство

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух жителей Устьянского района виновными в убийстве односельчанина по найму (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также организатора преступления – в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что 25-летний мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к бывшему супругу своей сожительницы, решил его убить. В ходе распития спиртного с двумя знакомыми предложил им за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей совместно совершить преступление.

В ночь на 05.02.2023 один из обвиняемых под вымышленным предлогом разговора с потерпевшим выманил его с охраняемой территории фермы, где тот работал водителем, договорившись о встрече на одной из улиц деревни Нагорской Устьянского района. 

В ходе состоявшейся встречи все трое напали на потерпевшего и стали наносить ему удары руками и ногами по телу, а в продолжение своих противоправных действий один из нападавших нанес мужчине ножом не менее 15 колото-резаных ранений в область грудной клетки, живота и спины, при этом двое других держали его за голову и ноги, лишая возможности оказания сопротивления. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

После совершенного преступления организатор убийства передал другим соучастникам банковскую карту с целью снятия ими денежных средств в качестве платы за их участие в данном преступлении.

В соответствии с позицией государственного обвинителя о необходимости назначения виновным наказания в виде лишения свободы на длительный срок, приговором суда злоумышленникам определено наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов. 

Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на общую сумму 3 000 000 руб. удовлетворен.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(кадр из к/ф «Деревенский детектив» 1969 г.)

05 декабрь 17:02 | : Происшествия

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