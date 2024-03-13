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Вологодские цыганки попались на махинациях в Архангельской области

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности 55-летних жительниц Вологодской области. Они обвиняются по ч. 2 ст. 159  УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что обвиняемые, вступив в преступный сговор между собой, направленный на хищение денежных средств пенсионерки под предлогом лечения заговоренной водой прошли в ее квартиру.

Одна из обвиняемых провела с потерпевшей «обряд», намочив голову водой, убеждая, что через неделю пенсионерка будет полностью здорова. Вторая – убеждала потерпевшую в правильности и необходимости проведения этого для полного излечения.

Обманутая пенсионерка, впечатленная проведенным «обрядом», передала обвиняемым 6 тыс. рублей.

Ущерб, причиненный преступлением, для потерпевшей является значительным.

Обвиняемые вину в совершении преступления признали полностью, в содеянном раскаялись.   

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

(фото с https://imghub.ru/ruki-tsiygan) 

15 апрель 09:06 | : Происшествия

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