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Домашний садист из Архангельска получил 8 с половиной лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  42-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении  преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении трех лиц, в том числе в отношении двух заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что с февраля 2021 года по февраль 2022 года по месту жительства в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, систематически наносил побои сожительнице и ее несовершеннолетним дочерям. Он же в ходе конфликта пытался задушить сожительницу, но его противоправные действия пресек ее бывший супруг, который пришёл повидаться с дочками.

О произошедшем стало известно после того, как женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в применении физической силы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

10 март 11:54 | : Происшествия

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