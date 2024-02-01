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Бессовестный житель Плесецкого округа ограбил пенсионера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 31-летнего жителя Плесецкого района в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в,г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). 

Следствием установлено, что в феврале 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью открытого хищения чужого имущества, незаконно зашел в частный дом в посёлке Плесецк к ранее незнакомому 77-летнему пенсионеру и потребовал отдать ему имеющиеся денежные средства. Игнорирую просьбу пенсионера покинуть его жилище, обвиняемый применил к нему физическую силу, обыскал и забрал деньги из кармана его одежды. На протяжении нескольких дней он приходил к дому пенсионера и отбирал у него деньги, причинив ущерб на общую сумму 6 тысяч 600 рублей. После очередного ограбления пенсионер обратился в органы полиции, сотрудники которого оперативно установили личность обвиняемого.

В ходе допроса фигурант признал свою вину и пояснил следователю, что ему нужны были деньги на спиртное, поэтому он решил их забрать у местного жителя-пенсионера.

Судом на основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в  суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://new-chernyahovsk.ru/v-chernyaxovske-iz-kvartiry-pensionera-ukrali-dengi.html) 

08 апрель 08:49 | : Происшествия

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