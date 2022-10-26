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Рецидивист из Плесецкого района покусился на 800 рублей пенсионерки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно судимого за преступления против собственности 34-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище). 

Следствием установлено, что 24 июня 2022 года вечером обвиняемый с целью хищения чужого имущества постучался в дверь квартиры, расположенной по проспекту Новый в городе Архангельске, 83-летняя пенсионерка приоткрыла входную дверь, но не хотела его пускать. Обвиняемый с силой потянул дверь и без разрешения зашел в квартиру к пожилой женщине. Он взял сумку, находившуюся в шкафу, достал из нее кошелек с денежными средствами и, игнорируя требования потерпевшей не трогать ее вещи, забрал 800 рублей из кошелька и скрылся с места преступления.

В ходе допроса подследственный свою вину признал частично и пояснил следователю, что в квартиру к пенсионерке заходил, но денег не брал. 

Примечательно, что обвиняемый за месяц до указанных событий освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж.

25 ноябрь 08:52 | : Происшествия

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