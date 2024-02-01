Пожар под Архангельском полностью уничтожил дом и погубил пенсионерку

Сегодня ночью в многоквартирном деревянном доме в поселке Боброво произошло возгорание. Дом уничтожен огнем полностью. На месте происшествия работает следственно- оперативная группа и пожарные. Есть основания полагать, что в результате пожара, который произошел на первом этаже дома в результате неисправности электропроводки, погибла пенсионерка, проживавшая в квартире на втором этаже. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.