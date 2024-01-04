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Пенсионер из Архангельска получил 7 лет за убийство случайного знакомого

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему архангелогородцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 14 октября 2023 года ночью в квартире и на крыльце квартиры по улице Силикатчиков в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом 57-летнему знакомому. От полученных ножевых ранений пострадавший скончался на месте преступления.  
В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину частично и пояснил следователю, что 13 октября 2023 года на улице познакомился с потерпевшим и пригласил к себе в гости. После совместного употребления спиртных напитков они легли спать. Когда проснулся и вышел в тамбур, чтобы покурить, то ему показалось, что гость угрожает ему ножом, поэтому он выхватил нож и нанес им удары. Раненый потерпевший покинул квартиру, а он обратился к супруге, чтобы та вызвала сотрудников полиции.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. 

03 апрель 10:00 | : Происшествия

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