Пенсионер из Архангельска получил 7 лет за убийство случайного знакомого

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему архангелогородцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 14 октября 2023 года ночью в квартире и на крыльце квартиры по улице Силикатчиков в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом 57-летнему знакомому. От полученных ножевых ранений пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину частично и пояснил следователю, что 13 октября 2023 года на улице познакомился с потерпевшим и пригласил к себе в гости. После совместного употребления спиртных напитков они легли спать. Когда проснулся и вышел в тамбур, чтобы покурить, то ему показалось, что гость угрожает ему ножом, поэтому он выхватил нож и нанес им удары. Раненый потерпевший покинул квартиру, а он обратился к супруге, чтобы та вызвала сотрудников полиции.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.