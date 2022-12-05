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Каратист из Архангельска отправится на 9 лет в колонию за убийство

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием и судом установлено, что в ночь на 26 июня 2022 года по месту жительства в доме по улице Никитова в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, предполагая, что 39-летний мужчина похитил его деньги, нанес тому множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученной в результате избиения травмы живота с повреждением внутренних органов пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый, который ранее занимался единоборствами, признал свою вину частично и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим работал на пилораме и проживал в съёмной квартире. После празднования его дня рождения и совместного употребления спиртных напитков он не смог дома найти денежные средства. Так как в квартире они находились вдвоем, то стал спрашивать у коллеги, где его деньги.  Между ними произошла словесная ссора, которая закончилась потасовкой. Потерпевший схватил кухонный нож, он его выбил у него из рук и нанес тому удары руками и ногами по груди и животу. В содеянном раскаивается, наступления смерти потерпевшему не желал.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в вид 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

01 март 08:53 | : Происшествия

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