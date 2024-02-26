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В Лешуконии суровый отчим порол пасынка ремнем от двигателя автомобиля

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 40-летнего жителя Лешуконского района виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, в отношении несовершеннолетнего).

Установлено, что осужденный с декабря 2022 года по июнь 2023 года, с целью добиться от несовершеннолетнего сына своей сожительницы устраивающего его поведения, неоднократно избивал мальчика, нанося ему удары руками, ногами, а также брючным ремнем и ремнем ГРМ от двигателя автомобиля.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора района, заявленный в интересах несовершеннолетнего потерпевшего, о взыскании в его пользу с осужденного 100 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

25 март 10:57 | : Происшествия

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