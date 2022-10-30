Пожилой лешуконец удерживал девочку в подъезде против ее воли

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 61-летнего жителя Лешуконского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).
Установлено, что 15 июля 2022 года днем в подъезде жилого дома в селе Лешуконское обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал за руку и за плечи 10-летнюю девочку, лишив ее возможности передвижения. Несмотря на то, что несовершеннолетняя звала на помощь и требовала ее отпустить, обвиняемый удерживал потерпевшую в подъезде, пока на ее призывы о помощи в подъезд не зашел местный житель, который сопроводил девочку домой.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 2 месяца. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетней 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
Приговор суда в законную силу не вступил.