Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пожилой лешуконец удерживал девочку в подъезде против ее воли

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал 61-летнего жителя Лешуконского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

Установлено, что 15 июля 2022 года днем в подъезде жилого дома в селе Лешуконское обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал за руку и за плечи 10-летнюю девочку, лишив ее возможности передвижения. Несмотря на то, что несовершеннолетняя звала на помощь и требовала ее отпустить, обвиняемый удерживал потерпевшую в подъезде, пока на ее призывы о помощи в подъезд не зашел местный житель, который сопроводил девочку домой.

Приговором суда  подсудимому назначено наказание в виде  3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 2 месяца. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетней 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

08 декабрь 11:18 | : Скандалы

Главные новости


Карету мне... (инопланетный обзор российской прессы)
Бюджет надежд, бюджет тревог. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (106)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20