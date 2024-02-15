В среде лешуконских теплоэнергетиков найдены следы коррупции

Прокуратурой Лешуконского района выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции при принятии на работу гражданина, ранее замещавшего должность государственной службы.

В нарушение требований действующего законодательства, согласно которому при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим в 10-дневный срок информируется его работодатель по последнему месту службы, информация о заключении ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» трудового договора с лицом, ранее занимавшим должность в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, в установленный законом срок не направлена.

В этой связи прокурором в отношении генерального директора ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Лешуконского судебного района руководитель общества признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление судьи вступило в законную силу.