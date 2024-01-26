Житель Новодвинска обчистил съемную квартиру приятеля

В МО МВД России «Новодвинский» обратился 37-летний житель города Северодвинска.

По словам мужчины, он арендовал комнату в квартире-секции. 1 марта он уехал домой, а когда вернулся, обнаружил, что из помещения пропали телевизор, мультиварка и игровая приставка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1988 года рождения.

По имеющейся информации, злоумышленник пришел в гости в приятелю. Когда хозяин уснул, он отправился обследовать соседние комнаты, двери которых были не заперты. Однако в них ничего ценного подозреваемый не обнаружил. Дверь последней комнаты оказалась закрыта. Злоумышленник нашел монтажку, отжал замок, проник в помещение и похитил оттуда ценные вещи. Технику он отнес к себе домой, после чего вернулся к приятелю отмечать встречу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу.