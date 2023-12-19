Редкий случай. В Архангельске установлен факт хищения оружия

В полицию Архангельска с заявлением о пропаже нарезного охотничьего карабина, стоимостью более 180 тысяч рублей, обратился житель Ломоносовского округа.

По словам мужчины в конце декабря 2023 года он отправился на охоту. Там, упав со снегохода, он получил травму и вернулся в Архангельск. При этом чехол с ружьем и патронам, в котором также находились все разрешительные документы, оставил в салоне автомобиля, припаркованного у дома.

Лишь спустя неделю мужчина обнаружил, что машина открыта, а оружие пропало, после чего обратился с заявлением в органы внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в совершении преступления – 46-летний нигде не работающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности архангелогородец.

По имеющейся информации, злоумышленник увидел припаркованный у многоэтажного дома автомобиль «УАЗ» и решил похитить из него аккумуляторную батарею. Отжав форточку, он проник в салон. Увидев чехол с оружием, забрал его и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Похищенный карабин и патроны к нему изъяты.